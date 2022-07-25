About this product
Available Flavors: Banana, BlueBerry, Cherry, Chocolate, Original (Unflavored), Vanilla
Container Size: 1oz (30ml) Bottle containing 1638.7 mg of Full Spectrum Hemp Extracts
CBD: 596.4mg
CBG: 533.92mg
THC Delta-8: 508.36mg
Servings: 60 x .5ml servings
Amount Per Serving: 27mg of cannabinoids per serving (~8.5mg of each; CBD, CBG, & THC Delta-8)
Ingredients:
- Organic Full Spectrum Hemp Extracts
- Organic Medium Chain Triglyceride (MCT) Oil
- Organic Food Grade Terpenes; For Flavoring
Other Facts:
– Made in the U.S.A.
– Legal in all 50 states