About this product
SET OF 4 TYE DYE SILICONE CONTAINERS W/ KEY RING
THEY ARE 1 1/4" ROUND AND 1" TALL
GREAT FOR ALMOST ANYTHING THEY ARE AIRTIGHT
SET OF 4 ASS'T COLORS TYE DYE SILICONE CONTAINERS W/ KEY RING
100% FOOD GRADE SILICONE
CAPACITY:6ML
USE:FOR OIL ,WAX OR COSMETICS
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