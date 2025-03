Arizer Extreme Q Dry Herb Desktop Vaporizer – The Ultimate Vapor Experience 🌬️πŸ”₯

Step into a world of unparalleled vaporizing indulgence with the Arizer Extreme Q. This sophisticated desktop vaporizer combines premium convection heating, precise temperature control, and advanced airflow systems to deliver pure, dense, and flavorful vapor every time. Whether you're using balloons or a whip, the Extreme Q offers versatility and convenience that make it a must-have for any vapor enthusiast.



🌟 Key Features & Benefits

βœ”οΈ Convection Heating & Ceramic Element – Delivers pure, clean, and flavorful vapor.

βœ”οΈ Triple-Heat System – Efficient heating for dense clouds and smooth hits.

βœ”οΈ 3-Speed Fan for Balloon System – Customize your vapor density & experience.

βœ”οΈ Precise Digital Temperature Control – Set your perfect heat for optimized vaporization.

βœ”οΈ Convenient Remote Control – Adjust heat & fan speed effortlessly from a distance.

βœ”οΈ Versatile Usage – Compatible with dry herb & aromatherapy blends.

βœ”οΈ Dual Inhalation Methods – Choose balloon filling or silicone whip for personalized sessions.

βœ”οΈ Effortless Cleaning & Maintenance – Designed for long-lasting performance.



πŸ“¦ What’s in the Box?

βœ”οΈ 1 x Arizer Extreme Q Vaporizer | Latest Model

βœ”οΈ 1 x Extreme Q Power Adapter/Power Supply

βœ”οΈ 2 x Glass Whip Mouthpieces

βœ”οΈ 2 x Glass Cyclone Bowls

βœ”οΈ 1 x Glass Potpourri/Aromatherapy Dish

βœ”οΈ 1 x Glass Stirring Tool

βœ”οΈ 1 x Extreme Q 3’ Whip (Silicone)

βœ”οΈ 1 x Glass Elbow Adapter

βœ”οΈ 1 x All-Glass Mini Whip

βœ”οΈ 2 x Balloon Bags with Frosted Glass Mouthpieces

βœ”οΈ 1 x Spare Flat Stainless Steel Screen

βœ”οΈ 1 x Spare Dome Screen

βœ”οΈ 1 x Sample Aromatic Botanicals Blend

βœ”οΈ 1 x Remote Control

βœ”οΈ 1 x Owner’s Manual



πŸ“ Technical Specifications

πŸ“Œ Heating Element: Advanced Ceramic Convection System

πŸ“Œ Power Supply: 100 - 240V Compatible

πŸ“Œ Temperature Control: Digital Precision Settings

πŸ“Œ Heat-Up Time: 2 Minutes for Quick Start

πŸ“Œ Fan Settings: 3-Speed Adjustable Fan

πŸ“Œ Dimensions: 6” H x 6” W x 7.5” D

πŸ“Œ Inhalation Methods: Whip & Balloon Options

read more