πŸ”₯ Arizer XQ2 Dry Herb Vaporizer – The Ultimate Desktop Experience! πŸ”₯

Elevate Your Vaporizing Game with the Arizer XQ2!

Unleash the next level of vaporizing performance with the Arizer XQ2 Dry Herb Vaporizer. This feature-packed desktop vaporizer is designed to maximize flavor, vapor production, and efficiency, whether you prefer whip-style, balloon bag, or direct inhalation.



πŸ”‘ Key Features:

βœ”οΈ Powerful Convection Heating – Delivers thick, flavorful vapor while preserving your dry herb’s natural terpenes & aromas πŸŒΏπŸ’¨.

βœ”οΈ Adjustable Temperature Settings – Dial in the perfect heat for a customized vaporizing experience πŸ”₯πŸ“Š.

βœ”οΈ Ceramic Heating Element – Pure, clean vapor production with even heating for maximum efficiency πŸƒ.

βœ”οΈ 3-Speed Fan System – Offers controlled airflow for balloon bags & whip-style vaporization πŸŽˆπŸ’¨.

βœ”οΈ Multi-Color Base LED Lights – Adds style & ambiance while indicating different operational modes 🌈✨.

βœ”οΈ Air-Tight Seals – Preserves vapor potency while ensuring smooth, consistent hits πŸš€.

βœ”οΈ Replaceable Air Intake Filter – Keeps your sessions fresh & clean 🧼🌬️.

βœ”οΈ Programmable Remote Control – Effortlessly adjust settings from a distance πŸ“‘πŸŽ›οΈ.

βœ”οΈ Easy-to-Clean Design – Hassle-free maintenance for long-term durability & peak performance πŸ› οΈβœ .



🎁 What's in the Box?

βœ”οΈ 1 x Arizer XQ2 Vaporizer

βœ”οΈ 1 x Power Adapter Charger

βœ”οΈ 1 x XQ2 Remote Control

βœ”οΈ 1 x Glass Cloud Chamber

βœ”οΈ 1 x Glass Flavor Chamber

βœ”οΈ 2 x Tuff Bowl Grips

βœ”οΈ 1 x Glass Aromatherapy Dish

βœ”οΈ 1 x 3-foot Silicone Whip

βœ”οΈ 1 x Glass Mini Whip Attachment

βœ”οΈ 1 x Glass Balloon Mouthpiece

βœ”οΈ 1 x Balloon Connector

βœ”οΈ 2 x Balloon Bags

βœ”οΈ 1 x Balloon Cap

βœ”οΈ 1 x Airpath Filter Cartridge

βœ”οΈ 1 x Stainless Steel Stir Tool

βœ”οΈ 1 x Dome Screen

βœ”οΈ 1 x Flat Screen

βœ”οΈ 1 x Aromatic Botanicals

βœ”οΈ 1 x Owner’s Manual



πŸ“Š Technical Specifications:

βœ”οΈ Height: 6.78 in / 16.2 cm

βœ”οΈ Diameter: 6.23 in / 16 cm

βœ”οΈ Weight: 1lb 1.6oz / 500g

βœ”οΈ Temperature Range: 122Β°F – 500Β°F (50Β°C – 260Β°C)

βœ”οΈ Heating Element: Ceramic



πŸ’¨ Why Choose the Arizer XQ2?

✠Versatile Vaporizing Options – Balloon, whip, or direct draw? Your choice! πŸŽˆπŸš€

✠Pure & Flavorful Vapor – Ceramic heating + convection airflow = no burnt taste! πŸƒπŸ”₯

✠Sleek & Modern Design – LED base & stylish build make it a standout desktop piece! πŸŒˆπŸ’Ž

✠Effortless Remote Control – Control your sessions without even getting up! πŸ“‘πŸŽ›οΈ

✠Premium Performance – Designed for both beginners & connoisseurs alike! πŸ’―πŸ”¬

