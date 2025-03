πŸ”₯ DaVinci IQ3 Portable Dry Herb Vaporizer – 4000mAh / Black

Elevate your smoking game with the DaVinci IQ3. Its powerful 4000mAh battery and sleek black design make it the perfect portable solution for all your dry herb needs.



Enjoy fresh, flavorful hits on the go, without any hassle or fuss.

The ultimate in convenience & style – Upgrade to the DaVinci IQ3 today!



Key Features:

4000mAh Battery – Long-lasting performance for extended sessions.

Dual Herb Vaporizer – Perfect for all your dry herb needs.

33% Larger Heating Chamber – More room for herb, better vapor production.

Precision Temp Control – Plus 4 preset Smart Paths for customized sessions.

Cool Core Flavor Chamber – Enhances the purity & taste of your vapor.

Medical-Grade Components – Ensuring safe & high-quality vapor.

Sealed Zirconia/Glass Vapor Airpath – Delivers smooth, clean hits.

Zirconia Glass Pearl Oven – Evenly distributes heat for optimal performance.

Brushed Aluminum Outer Shell – Durable & stylish build.

Includes USB-C Charge Cable – Fast & convenient charging.

