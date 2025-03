Puffco NEW Peak | The Most Effortless Dab Experience ๐Ÿ”ฅ

Elevate your dabbing game with the Puffco NEW Peakโ€”an intelligent, user-friendly, and powerful vaporizer designed for the ultimate hash experience. With a new 3D Chamber, Joystick Cap, and real-time temperature control, the Peak delivers smooth, flavorful, and consistent hitsโ€”every single time.



โœจ Key Features:

โœ”๏ธ 4 Precision Heat Profiles โ€“ Perfect for customized dabbing ๐ŸŒก๏ธ.

โœ”๏ธ Large Ceramic 3D Chamber โ€“ Even heating for maximum efficiency ๐Ÿ”ฌ.

โœ”๏ธ Real-Time Temperature Control โ€“ Consistent vapor quality with every hit โšก.

โœ”๏ธ USB-C Charging โ€“ Fast & reliable charging in just 2 hours โšก.

โœ”๏ธ 25-Second Heat-Up Time โ€“ Quick, effortless sessions โณ.

โœ”๏ธ Water Filtered Glass Top โ€“ Premium water filtration for smooth, cool vapor ๐Ÿ’จ.

โœ”๏ธ Easy-to-Use Interface โ€“ Single-button design for hassle-free operation ๐Ÿ› ๏ธ.

โœ”๏ธ LED & Haptic Feedback โ€“ Always know when your Peak is ready โœ .

โœ”๏ธ Swappable Tops โ€“ Personalize your Peak with different glass attachments ๐Ÿ”„.

โœ”๏ธ Compact & Portable โ€“ Sleek, ergonomic design perfect for home or travel ๐ŸŒ.



๐Ÿ”ฅ Heat Settings:

๐Ÿ”น Blue (Low) โ€“ 490ยฐF (Flavors first, smooth & light hits)

๐Ÿ”น Green (Medium) โ€“ 510ยฐF (Balanced vapor & potency)

๐Ÿ”น Red (High) โ€“ 530ยฐF (Strong vapor, bold flavors)

๐Ÿ”น White (Peak Mode) โ€“ 590ยฐF (Massive clouds & powerful dabs)



๐Ÿ”‹ Battery Life LED Indicator:

โœ Green โ€“ Full Charge

๐ŸŸ Orange โ€“ Half Charge

๐Ÿ”ด Red โ€“ Low Battery



๐ŸŽ Whatโ€™s Included?

๐Ÿ”น 1 x Puffco NEW Peak Base

๐Ÿ”น 1 x Puffco NEW Peak Glass 2.0

๐Ÿ”น 1 x Puffco Peak Joystick Carb Cap

๐Ÿ”น 1 x Puffco Peak 3D Chamber

๐Ÿ”น 1 x USB-C Charging Cable

๐Ÿ”น 1 x Set of Cotton Swabs (for easy cleaning)

๐Ÿ”น 1 x Loading Tool



โšก Why Choose the Puffco NEW Peak?

โœ Effortless Dab Experience โ€“ The Peak automates precision dabbing, making it easier than ever.

โœ Unmatched Flavor & Vapor Quality โ€“ 3D Chamber & real-time temp control create smooth, flavorful, and consistent hits.

โœ Quick & Efficient โ€“ 25-second heat-up time & USB-C fast charging keep you dabbing without the wait.

โœ Beginner-Friendly & Expert-Approved โ€“ Whether youโ€™re new to dabbing or a seasoned pro, the Peak adapts to your style.

โœ Beautiful & Durable Design โ€“ Sleek, ergonomic, and premium construction that stands out.

