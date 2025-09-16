"FLOWER: KUSH MINTS IS A BALANCED HYBRID KNOWN FOR ITS COOL, REFRESHING FLAVOR AND DEEPLY RELAXING YET UPLIFTING EFFECTS. THE TASTE BLENDS SHARP MINT, SWEET COOKIE DOUGH, AND EARTHY PINE, MAKING IT BOTH SMOOTH AND BOLD. ITS HIGH STARTS WITH A EUPHORIC LIFT, MELTING INTO A CALM BODY BUZZ THAT STILL KEEPS THE MIND CLEAR AND CONTENT—PERFECT FOR UNWINDING WITHOUT LOSING BALANCE.
ROSIN: MOROCCAN PEACHES IS A FLAVORFUL HYBRID THAT COMBINES EXOTIC SWEETNESS WITH A SMOOTH, EARTHY DEPTH. ITS AROMA BURSTS WITH JUICY PEACH AND TROPICAL FRUIT, LAYERED WITH SUBTLE HERBAL SPICE. THE EFFECTS LEAN TOWARD BLISSFUL RELAXATION, BRINGING A CALM, MELLOW BODY HIGH WHILE KEEPING THE MIND GENTLY UPLIFTED AND DREAMY. A STRAIN THAT FEELS BOTH COMFORTING AND LUXURIOUS.
PHENOTYPE: HYBRID LINEAGE: ANIMAL MINTS X BUBBA KUSH AND MOROCCAN F2 X LEMON TREE SKORANGE FLAVOR PROFILE: PEACH, TROPICAL, HERBAL EFFECT PROFILE: RELAXED, DREAMY, UPLIFTED
CAM: Kush Mints x Moroccan Peaches | Hybrid - Live Rosin Infused 0.5g Preroll 5-Pack
