"FLOWER: DURBAN POISON IS A LEGENDARY PURE SATIVA CELEBRATED FOR ITS SWEET, EARTHY FLAVOR WITH HINTS OF PINE AND SPICE. THE EFFECTS ARE UPLIFTING AND ENERGIZING, SPARKING CREATIVITY AND FOCUS WHILE KEEPING THE MIND CLEAR AND BRIGHT. PERFECT FOR DAYTIME USE, IT’S A CLASSIC CHOICE FOR PRODUCTIVITY AND INSPIRATION.
ROSIN: SUPER BOOF IS A VIBRANT HYBRID WITH A FRUITY, TANGY FLAVOR THAT BLENDS CHERRY WITH CITRUS AND EARTHY UNDERTONES. ITS EFFECTS STRIKE A BALANCE—UPLIFTING THE MIND WITH EUPHORIA WHILE RELAXING THE BODY INTO AN EASY CALM. A VERSATILE STRAIN THAT WORKS WELL FOR SOCIAL SETTINGS OR SIMPLY UNWINDING WITH A SMILE.
PHENOTYPE: SATIVA LINEAGE: DURBAN POISON: SOUTH AFRICAN LANDRACE AND SUPER BOOF: BLACK CHERRY PUNCH × TROPICANA COOKIES FLAVOR PROFILE: CHERRY, CITRUS, PINE EFFECT PROFILE: ENERGETIC, CREATIVE, EUPHORIC
THIS STATEMENT HAS NOT BEEN EVALUATED BY THE FOOD AND DRUG ADMINISTRATION. THIS PRODUCT IS NOT INTENDED TO DIAGNOSE, TREAT, CURE, OR PREVENT ANY DISEASE."
Durban Poison x Super Boof Jelly Infused Prerolls - 1g (Sativa)
"FLOWER: DURBAN POISON IS A LEGENDARY PURE SATIVA CELEBRATED FOR ITS SWEET, EARTHY FLAVOR WITH HINTS OF PINE AND SPICE. THE EFFECTS ARE UPLIFTING AND ENERGIZING, SPARKING CREATIVITY AND FOCUS WHILE KEEPING THE MIND CLEAR AND BRIGHT. PERFECT FOR DAYTIME USE, IT’S A CLASSIC CHOICE FOR PRODUCTIVITY AND INSPIRATION.
ROSIN: SUPER BOOF IS A VIBRANT HYBRID WITH A FRUITY, TANGY FLAVOR THAT BLENDS CHERRY WITH CITRUS AND EARTHY UNDERTONES. ITS EFFECTS STRIKE A BALANCE—UPLIFTING THE MIND WITH EUPHORIA WHILE RELAXING THE BODY INTO AN EASY CALM. A VERSATILE STRAIN THAT WORKS WELL FOR SOCIAL SETTINGS OR SIMPLY UNWINDING WITH A SMILE.
PHENOTYPE: SATIVA LINEAGE: DURBAN POISON: SOUTH AFRICAN LANDRACE AND SUPER BOOF: BLACK CHERRY PUNCH × TROPICANA COOKIES FLAVOR PROFILE: CHERRY, CITRUS, PINE EFFECT PROFILE: ENERGETIC, CREATIVE, EUPHORIC
THIS STATEMENT HAS NOT BEEN EVALUATED BY THE FOOD AND DRUG ADMINISTRATION. THIS PRODUCT IS NOT INTENDED TO DIAGNOSE, TREAT, CURE, OR PREVENT ANY DISEASE."
Founded in 1996. Los Angeles born and raised. Family-owned and operated. Heavy Hitters remains driven by a relentless pursuit of crafting the perfect high. No shortcuts, no substitutes, no compromises.
With a legacy of delivering purity & potency that spans almost three decades, Heavy Hitters vapes rank among the bestselling premium cannabis products of all time. With more than 10 million units sold, our lineup features a complete range of oil types, formats, and purpose-built delivery platforms spanning vapes, edibles, infused pre-rolls, and beverages. Each Heavy Hitters product showcases our dedication to using only top-shelf input materials, unrivaled craftsmanship, and innovative production techniques resulting in the best-in-class cannabis experience for our customers.
From our humble California roots, Heavy Hitters is expanding its reach across the nation. Now available in New York, our mission remains steadfast: to bring the finest, most pure cannabis to enthusiasts everywhere.