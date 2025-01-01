"JACK HERER, ALSO KNOWN AS ""THE JACK,"" IS A SATIVA-DOMINANT HYBRID RESULTING FROM A CROSS BETWEEN HAZE, NORTHERN LIGHTS #5, AND SHIVA SKUNK. RENOWNED WORLDWIDE, THIS STRAIN DELIVERS AN ENERGIZING AND UPLIFTING HIGH THAT KICKS IN QUICKLY AFTER EXHALE. IT FILLS YOUR MIND WITH CLEAR-HEADED EUPHORIA, BOOSTING CREATIVITY, FOCUS, AND MOTIVATION. IDEAL FOR SOCIALIZING, JACK HERER INSPIRES EASY CONVERSATION AND DEEP THOUGHTS, MAKING IT PERFECT FOR DAYS WHEN YOU NEED AN EXTRA PUSH TO GET MOVING.
PHENOTYPE: SATIVA LINEAGE: HAZE X NORTHERN LIGHTS #5 X SHIVA SKUNK FLAVOR PROFILE: CITRUS, SOUR, PINE EFFECT PROFILE: CREATIVE, ENERGETIC, EUPHORIC
THIS STATEMENT HAS NOT BEEN EVALUATED BY THE FOOD AND DRUG ADMINISTRATION. THIS PRODUCT IS NOT INTENDED TO DIAGNOSE, TREAT, CURE, OR PREVENT ANY DISEASE."
Indoor Resin: CAM: Jack Herer - 1g Cartridge (Sativa)
Founded in 1996. Los Angeles born and raised. Family-owned and operated. Heavy Hitters remains driven by a relentless pursuit of crafting the perfect high. No shortcuts, no substitutes, no compromises.
With a legacy of delivering purity & potency that spans almost three decades, Heavy Hitters vapes rank among the bestselling premium cannabis products of all time. With more than 10 million units sold, our lineup features a complete range of oil types, formats, and purpose-built delivery platforms spanning vapes, edibles, infused pre-rolls, and beverages. Each Heavy Hitters product showcases our dedication to using only top-shelf input materials, unrivaled craftsmanship, and innovative production techniques resulting in the best-in-class cannabis experience for our customers.
From our humble California roots, Heavy Hitters is expanding its reach across the nation. Now available in New York, our mission remains steadfast: to bring the finest, most pure cannabis to enthusiasts everywhere.