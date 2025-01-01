"JACK HERER, ALSO KNOWN AS ""THE JACK,"" IS A SATIVA-DOMINANT HYBRID RESULTING FROM A CROSS BETWEEN HAZE, NORTHERN LIGHTS #5, AND SHIVA SKUNK. RENOWNED WORLDWIDE, THIS STRAIN DELIVERS AN ENERGIZING AND UPLIFTING HIGH THAT KICKS IN QUICKLY AFTER EXHALE. IT FILLS YOUR MIND WITH CLEAR-HEADED EUPHORIA, BOOSTING CREATIVITY, FOCUS, AND MOTIVATION. IDEAL FOR SOCIALIZING, JACK HERER INSPIRES EASY CONVERSATION AND DEEP THOUGHTS, MAKING IT PERFECT FOR DAYS WHEN YOU NEED AN EXTRA PUSH TO GET MOVING.



PHENOTYPE: SATIVA

LINEAGE: HAZE X NORTHERN LIGHTS #5 X SHIVA SKUNK

FLAVOR PROFILE: CITRUS, SOUR, PINE

EFFECT PROFILE: CREATIVE, ENERGETIC, EUPHORIC



THIS STATEMENT HAS NOT BEEN EVALUATED BY THE FOOD AND DRUG ADMINISTRATION. THIS PRODUCT IS NOT INTENDED TO DIAGNOSE, TREAT, CURE, OR PREVENT ANY DISEASE."

