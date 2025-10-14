"FLOWER: ORANGE PUSH POP DELIVERS A BRIGHT, CANDY-LIKE FLAVOR WITH JUICY CITRUS AND SWEET ORANGE NOTES LAYERED OVER CREAMY UNDERTONES. ITS TASTE IS PLAYFUL AND FUN, PERFECTLY MATCHING ITS BALANCED EFFECTS. THE HIGH BRINGS GENTLE EUPHORIA AND RELAXED BODY SENSATIONS WHILE KEEPING THE MIND UPLIFTED AND LIGHT—IDEAL FOR ANYTIME ENJOYMENT.
ROSIN: PAPAYA IS A TROPICAL-FLAVORED INDICA WITH SWEET, JUICY NOTES OF RIPE PAPAYA COMPLEMENTED BY SUBTLE EARTHY UNDERTONES. ITS TASTE IS SMOOTH AND FLAVORFUL, MAKING IT ENJOYABLE FOR ANY MOMENT. THE EFFECTS ARE RELAXING AND CALMING, GENTLY SOOTHING THE BODY WHILE UPLIFTING THE MOOD WITH A SOFT, HAPPY EUPHORIA.
PHENOTYPE: INDICA LINEAGE: ORANGE PUSH POP;ORANGE CRUSH × PUSH POP AND PAPAYA: CITRAL #13 AND ICE #2 FLAVOR PROFILE: PAPAYA, SWEET, CITRUS EFFECT PROFILE: EUPHORIC, RELAXED, UPLIFTED
THIS STATEMENT HAS NOT BEEN EVALUATED BY THE FOOD AND DRUG ADMINISTRATION. THIS PRODUCT IS NOT INTENDED TO DIAGNOSE, TREAT, CURE, OR PREVENT ANY DISEASE."
Orange Push Pop x Papaya Jelly Infused Prerolls - 1g (Indica)
Founded in 1996. Los Angeles born and raised. Family-owned and operated. Heavy Hitters remains driven by a relentless pursuit of crafting the perfect high. No shortcuts, no substitutes, no compromises.
With a legacy of delivering purity & potency that spans almost three decades, Heavy Hitters vapes rank among the bestselling premium cannabis products of all time. With more than 10 million units sold, our lineup features a complete range of oil types, formats, and purpose-built delivery platforms spanning vapes, edibles, infused pre-rolls, and beverages. Each Heavy Hitters product showcases our dedication to using only top-shelf input materials, unrivaled craftsmanship, and innovative production techniques resulting in the best-in-class cannabis experience for our customers.
From our humble California roots, Heavy Hitters is expanding its reach across the nation. Now available in New York, our mission remains steadfast: to bring the finest, most pure cannabis to enthusiasts everywhere.