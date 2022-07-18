Cinnamon Crumb Pound Cake Bite, 10 servings of 10mg THC (100mg Total). Our Pound Cake Products are dairy free/vegan. Cinnamon Crumb Cake Bite are available in case sizes of 12. INGREDIENTS: BLEACHED ENRICHED WHEAT FLOUR (WHEAT FLOUR, THIAMIN, RIBOFLAVIN, FOLIC ACID), WATER, SUGAR, CANOLA OIL, THC POWDER (MALTODEXTRIN, MODIFIED FOOD STARCH, COCONUT OIL, CANNABINOID DISTILLATE, ROSEMARY EXTRACT), PECTIN, INVERT SUGAR, TREHALOSE, SODIUM LACTATE, GLYCERIN, SALT, POTASSIUM SORBATE, CINNAMON, CAROB BEAN GUM, XANTHAN GUM, NATURAL FLAVOR, SOY lecithin, LEAVENING (SODIUM ACID PYROPHOSPHATE, SODIUM BICARBONATE, STARCH, MONOCALCIUM PHOSPHATE).