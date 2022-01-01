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GELATO X WEDDING CAKE
BRED BY SEED JUNKY GENETICS, ICE CREAM CAKE IS A SLIGHTLY INDICA-DOMINANT HYBRID CROSS OF WEDDING CAKE AND GELATO #33. COMPLETELY FLUSHED WITH ICY TRICHOMES, THE BUDS EXPRESS LIGHT GREEN COLORATION WITH DARK PURPLE HUES THROUGHOUT. ICE CREAM CAKE MAINTAINS A GELATO FLAVOR PROFILE WITH HINTS OF GAS FROM THE WEDDING CAKE. A TRUE EXOTIC.
BRED BY SEED JUNKY GENETICS, ICE CREAM CAKE IS A SLIGHTLY INDICA-DOMINANT HYBRID CROSS OF WEDDING CAKE AND GELATO #33. COMPLETELY FLUSHED WITH ICY TRICHOMES, THE BUDS EXPRESS LIGHT GREEN COLORATION WITH DARK PURPLE HUES THROUGHOUT. ICE CREAM CAKE MAINTAINS A GELATO FLAVOR PROFILE WITH HINTS OF GAS FROM THE WEDDING CAKE. A TRUE EXOTIC.
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Korova
Founded in 2011, Korova established itself as one of the most renowned purveyors of unrivaled cannabis products.