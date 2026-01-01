About this product
"BERRY BLAST IS A CALMING INDICA CELEBRATED FOR ITS SATURATED FRUIT PROFILE, LAYERING RIPE MIXED BERRIES WITH SOFT SWEETNESS AND A FAINT EARTHY FINISH. THE EXPERIENCE TYPICALLY SETTLES IN WITH A GENTLE EUPHORIC GLOW BEFORE SPREADING INTO STEADY BODY RELAXATION, HELPING EASE TENSION AND ENCOURAGE A SLOW, COMFORTABLE UNWIND THAT PAIRS WELL WITH QUIET EVENINGS.
PHENOTYPE: INDICA
LINEAGE: BLUEBERRY × BLACKBERRY
FLAVOR PROFILE: BERRY, SWEET, EARTHY
EFFECT PROFILE: RELAXED, SLEEPY, EUPHORIC
THIS STATEMENT HAS NOT BEEN EVALUATED BY THE FOOD AND DRUG ADMINISTRATION. THIS PRODUCT IS NOT INTENDED TO DIAGNOSE, TREAT, CURE, OR PREVENT ANY DISEASE."
About this brand
Lift Tickets
Quality you can trust!
Infused Rolling Paper, Boutique Indoor Flower, custom glass tips, and years of consistent precision craftsmanship make Lift Tickets one of California’s highest quality cannabis brands.
License(s)
- CA, US: C11-0001429-LIC
- CA, US: CCL20-0000106
