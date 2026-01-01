About this product
"Z-41 BY CALI KUSH FARMS IS A CANDY-FORWARD HYBRID THAT LEANS INTO SWEET Z TERPS LAYERED WITH A CREAMY, SLIGHTLY GASSY GELATO BACKBONE. THE NOSE IS LOUD — SUGARY FRUIT CANDY AND TROPICAL CITRUS UP FRONT WITH A SMOOTH, DOUGHY FINISH. THE INHALE IS BRIGHT AND SWEET, WHILE THE EXHALE BRINGS A CREAMY, SLIGHTLY EARTHY GAS THAT ROUNDS IT OUT. THE EFFECT HITS CLEAN AND BEHIND THE EYES, STARTING WITH A EUPHORIC LIFT BEFORE EASING INTO A RELAXED, STEADY BODY FEEL.
PHENOTYPE: HYBRID
LINEAGE: ZKITTLEZ × GELATO 41
FLAVOR PROFILE: CANDY FRUIT, CREAMY DOUGH, LIGHT GAS
EFFECT PROFILE: EUPHORIC, RELAXED, BALANCED
THIS STATEMENT HAS NOT BEEN EVALUATED BY THE FOOD AND DRUG ADMINISTRATION. THIS PRODUCT IS NOT INTENDED TO DIAGNOSE, TREAT, CURE, OR PREVENT ANY DISEASE."
PHENOTYPE: HYBRID
LINEAGE: ZKITTLEZ × GELATO 41
FLAVOR PROFILE: CANDY FRUIT, CREAMY DOUGH, LIGHT GAS
EFFECT PROFILE: EUPHORIC, RELAXED, BALANCED
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"Z-41 BY CALI KUSH FARMS IS A CANDY-FORWARD HYBRID THAT LEANS INTO SWEET Z TERPS LAYERED WITH A CREAMY, SLIGHTLY GASSY GELATO BACKBONE. THE NOSE IS LOUD — SUGARY FRUIT CANDY AND TROPICAL CITRUS UP FRONT WITH A SMOOTH, DOUGHY FINISH. THE INHALE IS BRIGHT AND SWEET, WHILE THE EXHALE BRINGS A CREAMY, SLIGHTLY EARTHY GAS THAT ROUNDS IT OUT. THE EFFECT HITS CLEAN AND BEHIND THE EYES, STARTING WITH A EUPHORIC LIFT BEFORE EASING INTO A RELAXED, STEADY BODY FEEL.
PHENOTYPE: HYBRID
LINEAGE: ZKITTLEZ × GELATO 41
FLAVOR PROFILE: CANDY FRUIT, CREAMY DOUGH, LIGHT GAS
EFFECT PROFILE: EUPHORIC, RELAXED, BALANCED
THIS STATEMENT HAS NOT BEEN EVALUATED BY THE FOOD AND DRUG ADMINISTRATION. THIS PRODUCT IS NOT INTENDED TO DIAGNOSE, TREAT, CURE, OR PREVENT ANY DISEASE."
PHENOTYPE: HYBRID
LINEAGE: ZKITTLEZ × GELATO 41
FLAVOR PROFILE: CANDY FRUIT, CREAMY DOUGH, LIGHT GAS
EFFECT PROFILE: EUPHORIC, RELAXED, BALANCED
THIS STATEMENT HAS NOT BEEN EVALUATED BY THE FOOD AND DRUG ADMINISTRATION. THIS PRODUCT IS NOT INTENDED TO DIAGNOSE, TREAT, CURE, OR PREVENT ANY DISEASE."
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About this brand
Lift Tickets
Quality you can trust!
Infused Rolling Paper, Boutique Indoor Flower, custom glass tips, and years of consistent precision craftsmanship make Lift Tickets one of California’s highest quality cannabis brands.
Infused Rolling Paper, Boutique Indoor Flower, custom glass tips, and years of consistent precision craftsmanship make Lift Tickets one of California’s highest quality cannabis brands.
License(s)
- CA, US: C11-0001429-LIC
- CA, US: CCL20-0000106
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