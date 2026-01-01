About this product
"CANNABIS BROS WIFI X Z IS AN INDICA-DOMINANT STRAIN COMBINING THE POTENT WIFI WITH ZKITTLES. IT OFFERS A RICH BLEND OF EARTHY DIESEL AND SWEET BERRY FLAVORS WITH SUBTLE CITRUS NOTES. THE EFFECTS DELIVER DEEP RELAXATION THAT SOOTHES THE BODY WHILE GENTLY UPLIFTING THE MIND, MAKING IT PERFECT FOR WINDING DOWN AFTER A LONG DAY WITHOUT HEAVY SEDATION.
PHENOTYPE: INDICA
LINEAGE: WIFI X Z
FLAVOR PROFILE: EARTHY, DIESEL, BERRY
EFFECT PROFILE: RELAXED, UPLIFTED, SOOTHING
THIS STATEMENT HAS NOT BEEN EVALUATED BY THE FOOD AND DRUG ADMINISTRATION. THIS PRODUCT IS NOT INTENDED TO DIAGNOSE, TREAT, CURE, OR PREVENT ANY DISEASE."
Cannabis Bros: WiFi x Z - Brilliance Gold Infused Flower 3.5g - Indica
Cannabis Bros: WiFi x Z - Brilliance Gold Infused Flower 3.5g - Indica
About this brand
Lift Tickets
Quality you can trust!
Infused Rolling Paper, Boutique Indoor Flower, custom glass tips, and years of consistent precision craftsmanship make Lift Tickets one of California’s highest quality cannabis brands.
License(s)
- CA, US: C11-0001429-LIC
- CA, US: CCL20-0000106
