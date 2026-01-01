About this product
"DARK RAINBOW IS A VIBRANT HYBRID THAT BLENDS SWEET CANDY-LIKE FLAVORS WITH A TOUCH OF EARTHY SPICE. ITS PROFILE IS RICH AND PLAYFUL, OFFERING NOTES OF FRUIT, FLORAL SWEETNESS, AND A HINT OF GAS ON THE FINISH. THE HIGH STRIKES A BALANCED CHORD—EUPHORIC AND HEADY AT FIRST, THEN GENTLY UNWINDING INTO SOOTHING BODY RELAXATION. A COLORFUL STRAIN THAT LIFTS THE SPIRIT WHILE KEEPING THE BODY AT EASE.
PHENOTYPE: HYBRID
LINEAGE: RAINBOW BELTS X CHERRY PIE
FLAVOR PROFILE: SWEET, FRUITY, EARTHY
EFFECT PROFILE: EUPHORIC, RELAXED, BALANCED
THIS STATEMENT HAS NOT BEEN EVALUATED BY THE FOOD AND DRUG ADMINISTRATION. THIS PRODUCT IS NOT INTENDED TO DIAGNOSE, TREAT, CURE, OR PREVENT ANY DISEASE."
About this brand
Lift Tickets
Quality you can trust!
Infused Rolling Paper, Boutique Indoor Flower, custom glass tips, and years of consistent precision craftsmanship make Lift Tickets one of California’s highest quality cannabis brands.
License(s)
- CA, US: C11-0001429-LIC
- CA, US: CCL20-0000106
