About this product
"JET FUEL GELATO (AKA JETLATO) IS A CROSS BETWEEN GELATO 45, HIGH OCTANE, AND JET FUEL. EFFECTS CREATE AN UPLIFTING AND AROUSING HIGH WITH ADDED FOCUS. FEATURING FLAVORS OF VIOLET, DIESEL, AND FLOWERS MAKES IT A DELICIOUSLY COMPLEX PAIRING WITH MELON TANGIE, BALANCING PUNGENT DIESEL NOTES WITH A TROPICAL FLAVOR.
PHENOTYPE: HYBRID
LINEAGE: GELATO 45 X HIGH OCTANE X JET FUEL
FLAVOR PROFILE: DIESEL, FLOWERY, VIOLET
EFFECT PROFILE: AROUSED, FOCUSED, UPLIFTED
THIS STATEMENT HAS NOT BEEN EVALUATED BY THE FOOD AND DRUG ADMINISTRATION. THIS PRODUCT IS NOT INTENDED TO DIAGNOSE, TREAT, CURE, OR PREVENT ANY DISEASE."
PHENOTYPE: HYBRID
LINEAGE: GELATO 45 X HIGH OCTANE X JET FUEL
FLAVOR PROFILE: DIESEL, FLOWERY, VIOLET
EFFECT PROFILE: AROUSED, FOCUSED, UPLIFTED
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"JET FUEL GELATO (AKA JETLATO) IS A CROSS BETWEEN GELATO 45, HIGH OCTANE, AND JET FUEL. EFFECTS CREATE AN UPLIFTING AND AROUSING HIGH WITH ADDED FOCUS. FEATURING FLAVORS OF VIOLET, DIESEL, AND FLOWERS MAKES IT A DELICIOUSLY COMPLEX PAIRING WITH MELON TANGIE, BALANCING PUNGENT DIESEL NOTES WITH A TROPICAL FLAVOR.
PHENOTYPE: HYBRID
LINEAGE: GELATO 45 X HIGH OCTANE X JET FUEL
FLAVOR PROFILE: DIESEL, FLOWERY, VIOLET
EFFECT PROFILE: AROUSED, FOCUSED, UPLIFTED
THIS STATEMENT HAS NOT BEEN EVALUATED BY THE FOOD AND DRUG ADMINISTRATION. THIS PRODUCT IS NOT INTENDED TO DIAGNOSE, TREAT, CURE, OR PREVENT ANY DISEASE."
PHENOTYPE: HYBRID
LINEAGE: GELATO 45 X HIGH OCTANE X JET FUEL
FLAVOR PROFILE: DIESEL, FLOWERY, VIOLET
EFFECT PROFILE: AROUSED, FOCUSED, UPLIFTED
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About this brand
Lift Tickets
Quality you can trust!
Infused Rolling Paper, Boutique Indoor Flower, custom glass tips, and years of consistent precision craftsmanship make Lift Tickets one of California’s highest quality cannabis brands.
Infused Rolling Paper, Boutique Indoor Flower, custom glass tips, and years of consistent precision craftsmanship make Lift Tickets one of California’s highest quality cannabis brands.
License(s)
- CA, US: C11-0001429-LIC
- CA, US: CCL20-0000106
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