About this product
"LEMONCELLO IS A SATIVA-LEANING HYBRID CELEBRATED FOR ITS BRIGHT CITRUS PERSONALITY, BLENDING SHARP LEMON ZEST WITH SUBTLE SWEETNESS FOR A REFRESHING, TERP-FORWARD EXPERIENCE. THE HIGH IS TYPICALLY UPBEAT AND MENTALLY ENERGIZING, PROMOTING FOCUS, CREATIVITY, AND AN OVERALL LIFTED MOOD WHILE MAINTAINING A SMOOTH, BALANCED BODY FEEL THAT KEEPS IT FUNCTIONAL FOR DAYTIME SESSIONS.
PHENOTYPE: SATIVA
LINEAGE: THE ORIGINAL LEMONADE × CHERRY PIE
FLAVOR PROFILE: LEMON, CITRUS, CHERRY
EFFECT PROFILE: INSPIRED, FOCUSED, UPLIFTED
THIS STATEMENT HAS NOT BEEN EVALUATED BY THE FOOD AND DRUG ADMINISTRATION. THIS PRODUCT IS NOT INTENDED TO DIAGNOSE, TREAT, CURE, OR PREVENT ANY DISEASE."
We couldn't find this item at any stores nearby.
"LEMONCELLO IS A SATIVA-LEANING HYBRID CELEBRATED FOR ITS BRIGHT CITRUS PERSONALITY, BLENDING SHARP LEMON ZEST WITH SUBTLE SWEETNESS FOR A REFRESHING, TERP-FORWARD EXPERIENCE. THE HIGH IS TYPICALLY UPBEAT AND MENTALLY ENERGIZING, PROMOTING FOCUS, CREATIVITY, AND AN OVERALL LIFTED MOOD WHILE MAINTAINING A SMOOTH, BALANCED BODY FEEL THAT KEEPS IT FUNCTIONAL FOR DAYTIME SESSIONS.
About this brand
Lift Tickets
Infused Rolling Paper, Boutique Indoor Flower, custom glass tips, and years of consistent precision craftsmanship make Lift Tickets one of California’s highest quality cannabis brands.
License(s)
- CA, US: C11-0001429-LIC
- CA, US: CCL20-0000106
