About this product
"MEGA WELLNESS LEANS DEEP INTO RELAXATION WITH A CLASSIC OLD-SCHOOL FUNK—EARTHY, HERBAL, AND SLIGHTLY GASSY ON THE FINISH. THE HIGH SETTLES HEAVILY BEHIND THE EYES BEFORE CASCADING THROUGH THE BODY IN A SOOTHING WAVE, PERFECT FOR MELTING TENSION AND SLIPPING INTO FULL-BODY CALM.
PHENOTYPE: INDICA
LINEAGE: UNKNOWN (NAMELESS GENETICS CONFIDENTIAL)
FLAVOR PROFILE: EARTHY, HERBAL, GAS
EFFECT PROFILE: RELAXED, SEDATED, COMFORTING
THIS STATEMENT HAS NOT BEEN EVALUATED BY THE FOOD AND DRUG ADMINISTRATION. THIS PRODUCT IS NOT INTENDED TO DIAGNOSE, TREAT, CURE, OR PREVENT ANY DISEASE."
About this product
About this brand
Lift Tickets
Quality you can trust!
Infused Rolling Paper, Boutique Indoor Flower, custom glass tips, and years of consistent precision craftsmanship make Lift Tickets one of California’s highest quality cannabis brands.
License(s)
- CA, US: C11-0001429-LIC
- CA, US: CCL20-0000106
