About this product
"NAMELESS OG IS A CLASSIC INDICA WITH A BOLD, EARTHY PROFILE ACCENTED BY PINE AND SUBTLE CITRUS NOTES. ITS FLAVOR IS SMOOTH AND GROUNDED, CARRYING A RICH HERBAL UNDERTONE THAT’S EASY TO SAVOR. THE EFFECTS ARE DEEPLY RELAXING AND SEDATING, MELTING TENSION FROM THE BODY WHILE CALMING THE MIND—PERFECT FOR EVENINGS OR QUIET, RESTFUL MOMENTS.
PHENOTYPE: INDICA
LINEAGE: UNKNOWN (NAMELESS GENETICS)
FLAVOR PROFILE: EARTHY, PINE, CITRUS
EFFECT PROFILE: RELAXED, SEDATED, CALM
THIS STATEMENT HAS NOT BEEN EVALUATED BY THE FOOD AND DRUG ADMINISTRATION. THIS PRODUCT IS NOT INTENDED TO DIAGNOSE, TREAT, CURE, OR PREVENT ANY DISEASE."
We couldn’t find this item at any stores nearby. Check back later or view similar products.view similar products
About this brand
Lift Tickets
Quality you can trust!
Infused Rolling Paper, Boutique Indoor Flower, custom glass tips, and years of consistent precision craftsmanship make Lift Tickets one of California’s highest quality cannabis brands.
License(s)
- CA, US: C11-0001429-LIC
- CA, US: CCL20-0000106
