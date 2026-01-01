About this product
"SOUR R***** IS A SWEET AND TANGY HYBRID BURSTING WITH CANDY-LIKE FRUIT FLAVORS LAYERED OVER SUBTLE EARTHY UNDERTONES. ITS TASTE IS PLAYFUL AND DELICIOUS, PERFECTLY MATCHING ITS BALANCED EFFECTS. THE HIGH DELIVERS UPLIFTING EUPHORIA WHILE GENTLY RELAXING THE BODY, MAKING IT GREAT FOR BOTH SOCIAL AND CHILL MOMENTS.
PHENOTYPE: HYBRID
LINEAGE: RUNTZ X SOUR DIESEL STRAINS
FLAVOR PROFILE: SWEET, TANGY, EARTHY
EFFECT PROFILE: EUPHORIC, RELAXED, UPLIFTED
THIS STATEMENT HAS NOT BEEN EVALUATED BY THE FOOD AND DRUG ADMINISTRATION. THIS PRODUCT IS NOT INTENDED TO DIAGNOSE, TREAT, CURE, OR PREVENT ANY DISEASE."
Lift Tickets
Infused Rolling Paper, Boutique Indoor Flower, custom glass tips, and years of consistent precision craftsmanship make Lift Tickets one of California’s highest quality cannabis brands.
License(s)
- CA, US: C11-0001429-LIC
- CA, US: CCL20-0000106
