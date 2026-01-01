About this product
"A POLISHED, DESSERT-LEANING HYBRID THAT DELIVERS A BALANCED WAVE OF EUPHORIA FOLLOWED BY A SMOOTH, RELAXING BODY EASE, CREATING A CALM YET UPLIFTED STATE THAT FEELS MENTALLY CLEAR AND PHYSICALLY COMFORTABLE WITHOUT TIPPING INTO HEAVINESS.
PHENOTYPE: HYBRID
LINEAGE: SUNSET SHERBET × THIN MINT GSC
FLAVOR PROFILE: CREAMY, SWEET, DOUGHY
EFFECT PROFILE: EUPHORIC, RELAXED, BALANCED
THIS STATEMENT HAS NOT BEEN EVALUATED BY THE FOOD AND DRUG ADMINISTRATION. THIS PRODUCT IS NOT INTENDED TO DIAGNOSE, TREAT, CURE, OR PREVENT ANY DISEASE."
PHENOTYPE: HYBRID
LINEAGE: SUNSET SHERBET × THIN MINT GSC
FLAVOR PROFILE: CREAMY, SWEET, DOUGHY
EFFECT PROFILE: EUPHORIC, RELAXED, BALANCED
THIS STATEMENT HAS NOT BEEN EVALUATED BY THE FOOD AND DRUG ADMINISTRATION. THIS PRODUCT IS NOT INTENDED TO DIAGNOSE, TREAT, CURE, OR PREVENT ANY DISEASE."
No Till Kings: Gelato 41 - 0.5g Infused Pre Roll Multipack (5) (Hybrid)
by Lift Tickets
Pre-rollsTHC -CBD -
No Till Kings: Gelato 41 - 0.5g Infused Pre Roll Multipack (5) (Hybrid)
by Lift Tickets
Pre-rollsTHC -CBD -
We couldn’t find this item at any stores nearby. Check back later or view similar products.view similar products
About this product
"A POLISHED, DESSERT-LEANING HYBRID THAT DELIVERS A BALANCED WAVE OF EUPHORIA FOLLOWED BY A SMOOTH, RELAXING BODY EASE, CREATING A CALM YET UPLIFTED STATE THAT FEELS MENTALLY CLEAR AND PHYSICALLY COMFORTABLE WITHOUT TIPPING INTO HEAVINESS.
PHENOTYPE: HYBRID
LINEAGE: SUNSET SHERBET × THIN MINT GSC
FLAVOR PROFILE: CREAMY, SWEET, DOUGHY
EFFECT PROFILE: EUPHORIC, RELAXED, BALANCED
THIS STATEMENT HAS NOT BEEN EVALUATED BY THE FOOD AND DRUG ADMINISTRATION. THIS PRODUCT IS NOT INTENDED TO DIAGNOSE, TREAT, CURE, OR PREVENT ANY DISEASE."
PHENOTYPE: HYBRID
LINEAGE: SUNSET SHERBET × THIN MINT GSC
FLAVOR PROFILE: CREAMY, SWEET, DOUGHY
EFFECT PROFILE: EUPHORIC, RELAXED, BALANCED
THIS STATEMENT HAS NOT BEEN EVALUATED BY THE FOOD AND DRUG ADMINISTRATION. THIS PRODUCT IS NOT INTENDED TO DIAGNOSE, TREAT, CURE, OR PREVENT ANY DISEASE."
No product reviews
Have you tried this product? Be the first to leave a review!
About this brand
Lift Tickets
Quality you can trust!
Infused Rolling Paper, Boutique Indoor Flower, custom glass tips, and years of consistent precision craftsmanship make Lift Tickets one of California’s highest quality cannabis brands.
Infused Rolling Paper, Boutique Indoor Flower, custom glass tips, and years of consistent precision craftsmanship make Lift Tickets one of California’s highest quality cannabis brands.
License(s)
- CA, US: C11-0001429-LIC
- CA, US: CCL20-0000106
Notice a problem?Report this item