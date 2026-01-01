About this product
"EARTHY GARLIC FUNK WITH DEEP DIESEL AND SAVORY MUSHROOMS SET THE TONE FOR THIS HEAVYWEIGHT STRAIN. THE HIGH SWOOPS IN WITH WARMING EUPHORIA AND A GENTLE MENTAL UPLIFT, THEN FADES INTO FULL‐BODY CALM AND SOOTHING SEDATION—PERFECT FOR WINDING DOWN AND LETTING GO.
PHENOTYPE: INDICA
LINEAGE: GSC (GIRL SCOUT COOKIES) × CHEMDAWG
FLAVOR PROFILE: GARLIC, DIESEL, EARTHY
EFFECT PROFILE: RELAXED, EUPHORIC, SEDATED
THIS STATEMENT HAS NOT BEEN EVALUATED BY THE FOOD AND DRUG ADMINISTRATION. THIS PRODUCT IS NOT INTENDED TO DIAGNOSE, TREAT, CURE, OR PREVENT ANY DISEASE."
About this brand
Lift Tickets
Quality you can trust!
Infused Rolling Paper, Boutique Indoor Flower, custom glass tips, and years of consistent precision craftsmanship make Lift Tickets one of California’s highest quality cannabis brands.
Infused Rolling Paper, Boutique Indoor Flower, custom glass tips, and years of consistent precision craftsmanship make Lift Tickets one of California's highest quality cannabis brands.
License(s)
- CA, US: C11-0001429-LIC
- CA, US: CCL20-0000106
