"GMO SETTLES IN WITH A HEAVY, SLOW-BUILDING INDICA HIGH — DEEPLY CALMING THROUGH THE BODY WITH A QUIET, HAZY MENTAL EASE THAT FOLLOWS. THE SAVORY FUNK SITS FIRMLY IN THE BACKGROUND, DENSE AND GARLICKY WITH AN EARTHY EDGE, ADDING WEIGHT AND DEPTH TO THE EXPERIENCE WITHOUT OVERWHELMING IT. IT’S POWERFUL, GROUNDING, AND BEST SUITED FOR FULL SHUTDOWN MODE.
PHENOTYPE: INDICA
LINEAGE: CHEM D × GIRL SCOUT COOKIES (NO TILL KINGS)
FLAVOR PROFILE: GARLIC, EARTHY, FUNKY
EFFECT PROFILE: SEDATING, RELAXING, HEAVY
THIS STATEMENT HAS NOT BEEN EVALUATED BY THE FOOD AND DRUG ADMINISTRATION. THIS PRODUCT IS NOT INTENDED TO DIAGNOSE, TREAT, CURE, OR PREVENT ANY DISEASE."
Lift Tickets
Quality you can trust!
Infused Rolling Paper, Boutique Indoor Flower, custom glass tips, and years of consistent precision craftsmanship make Lift Tickets one of California’s highest quality cannabis brands.
