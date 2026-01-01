About this product
"J1 IS A CLASSIC SATIVA WITH BRIGHT, CITRUS-FORWARD FLAVORS COMPLEMENTED BY SWEET, TROPICAL NOTES AND A HINT OF EARTHY SPICE. ITS TASTE IS LIVELY AND REFRESHING, PERFECTLY MATCHING ITS ENERGIZING EFFECTS. THE HIGH IS UPLIFTING AND CREATIVE, SPARKING FOCUS, MOTIVATION, AND A CHEERFUL MOOD—IDEAL FOR DAYTIME USE OR SOCIAL ACTIVITIES.
PHENOTYPE: SATIVA
LINEAGE: SKUNK #1 X JACK HERER
FLAVOR PROFILE: CITRUS, TROPICAL, EARTHY
EFFECT PROFILE: UPLIFTED, CREATIVE, ENERGETIC
THIS STATEMENT HAS NOT BEEN EVALUATED BY THE FOOD AND DRUG ADMINISTRATION. THIS PRODUCT IS NOT INTENDED TO DIAGNOSE, TREAT, CURE, OR PREVENT ANY DISEASE."
About this brand
Lift Tickets
Quality you can trust!
Infused Rolling Paper, Boutique Indoor Flower, custom glass tips, and years of consistent precision craftsmanship make Lift Tickets one of California’s highest quality cannabis brands.
License(s)
- CA, US: C11-0001429-LIC
- CA, US: CCL20-0000106
