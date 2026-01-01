About this product
"JACK THE RIPPER SLICES THROUGH MENTAL FOG WITH A ZESTY CITRUS AROMA AND SHARP, ENERGETIC HIGH. ITS RUSH OF CREATIVITY AND FOCUS MAKES IT PERFECT FOR DAYTIME SESSIONS, FUELING IMAGINATION WHILE KEEPING THE MOOD BRIGHT AND ALERT.
PHENOTYPE: SATIVA
LINEAGE: JACK’S CLEANER × SPACE QUEEN
FLAVOR PROFILE: LEMON, PINE, SPICY
EFFECT PROFILE: CREATIVE, FOCUSED, ENERGIZED
THIS STATEMENT HAS NOT BEEN EVALUATED BY THE FOOD AND DRUG ADMINISTRATION. THIS PRODUCT IS NOT INTENDED TO DIAGNOSE, TREAT, CURE, OR PREVENT ANY DISEASE."
About this brand
Lift Tickets
Quality you can trust!
Infused Rolling Paper, Boutique Indoor Flower, custom glass tips, and years of consistent precision craftsmanship make Lift Tickets one of California’s highest quality cannabis brands.
- CA, US: C11-0001429-LIC
- CA, US: CCL20-0000106
