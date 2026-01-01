About this product
"JACKAPULCO COMES ON FAST WITH A BRIGHT, UPLIFTING HEADSPACE — CLEAR, ENERGETIC, AND SMOOTHLY EUPHORIC. THE CITRUS-PINE EDGE SITS IN THE BACKGROUND, ADDING A CRISP, CLEAN FEEL TO THE HIGH WITHOUT TAKING CENTER STAGE. IT’S FOCUSED, CREATIVE, AND STRONG IN THAT CLASSIC ELECTRIC SATIVA WAY.
PHENOTYPE: SATIVA
LINEAGE: J1 × (ACAPULCO GOLD × THE ONE)
FLAVOR PROFILE: LEMON, PINE, SKUNK
EFFECT PROFILE: EUPHORIC, ENERGIZING, CREATIVE
THIS STATEMENT HAS NOT BEEN EVALUATED BY THE FOOD AND DRUG ADMINISTRATION. THIS PRODUCT IS NOT INTENDED TO DIAGNOSE, TREAT, CURE, OR PREVENT ANY DISEASE."
About this brand
Lift Tickets
Quality you can trust!
Infused Rolling Paper, Boutique Indoor Flower, custom glass tips, and years of consistent precision craftsmanship make Lift Tickets one of California’s highest quality cannabis brands.
License(s)
- CA, US: C11-0001429-LIC
- CA, US: CCL20-0000106
