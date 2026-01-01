About this product
"LAZER FUEL IS A SHARP, HIGH-POWERED HYBRID WITH A LOUD FUEL-FORWARD SMOKE LAYERED WITH SWEET CANDY AND CREAMY NOTES IN THE BACKGROUND, DELIVERING A FAST-HITTING CEREBRAL BUZZ PAIRED WITH A STEADY, RELAXING BODY FEEL THAT STAYS BALANCED AND FUNCTIONAL.
PHENOTYPE: INDICA
LINEAGE: JET FUEL GELATO × GUSHERS
FLAVOR PROFILE: FUEL, SWEET, CREAMY
EFFECT PROFILE: UPLIFTING, FOCUSED, BALANCED
THIS STATEMENT HAS NOT BEEN EVALUATED BY THE FOOD AND DRUG ADMINISTRATION. THIS PRODUCT IS NOT INTENDED TO DIAGNOSE, TREAT, CURE, OR PREVENT ANY DISEASE."

About this brand
Lift Tickets
Quality you can trust!
Infused Rolling Paper, Boutique Indoor Flower, custom glass tips, and years of consistent precision craftsmanship make Lift Tickets one of California’s highest quality cannabis brands.
License(s)
- CA, US: C11-0001429-LIC
- CA, US: CCL20-0000106
