"LEMON BANANA SHERBERT IS A FLAVORFUL HYBRID BURSTING WITH SWEET, CREAMY BANANA NOTES BALANCED BY ZESTY CITRUS AND SUBTLE DESSERT-LIKE UNDERTONES. ITS TASTE IS SMOOTH AND INDULGENT, MAKING EACH EXPERIENCE ENJOYABLE. THE EFFECTS ARE BALANCED, OFFERING GENTLE EUPHORIA ALONGSIDE RELAXING BODY SENSATIONS, KEEPING THE MIND UPLIFTED AND THE BODY AT EASE.
PHENOTYPE: HYBRID
LINEAGE: LEMON SHERBERT × BANANA OG
FLAVOR PROFILE: BANANA, CITRUS, SWEET
EFFECT PROFILE: EUPHORIC, RELAXED, BALANCED
THIS STATEMENT HAS NOT BEEN EVALUATED BY THE FOOD AND DRUG ADMINISTRATION. THIS PRODUCT IS NOT INTENDED TO DIAGNOSE, TREAT, CURE, OR PREVENT ANY DISEASE."
No Till Kings: Lemon Banana Sherbert - 0.5g Infused Pre Roll Multipack (5)
by Lift Tickets
Pre-rollsHybridTHC 19%CBD 0%
No Till Kings: Lemon Banana Sherbert - 0.5g Infused Pre Roll Multipack (5)
by Lift Tickets
Pre-rollsHybridTHC 19%CBD 0%
About this brand
Lift Tickets
Quality you can trust!
Infused Rolling Paper, Boutique Indoor Flower, custom glass tips, and years of consistent precision craftsmanship make Lift Tickets one of California’s highest quality cannabis brands.
Infused Rolling Paper, Boutique Indoor Flower, custom glass tips, and years of consistent precision craftsmanship make Lift Tickets one of California's highest quality cannabis brands.
License(s)
- CA, US: C11-0001429-LIC
- CA, US: CCL20-0000106
