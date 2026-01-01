About this product
"SFV X AM BY NO TILL KINGS IS A HEAVY INDICA CROSS THAT BLENDS THE CLASSIC OG INTENSITY OF SFV OG WITH THE DESSERT-LEANING DEPTH OF ANIMAL MINTS, RESULTING IN A PROFILE THAT BALANCES EARTHY CITRUS AND PINE WITH HINTS OF VANILLA-MINT SWEETNESS. THE EXPERIENCE TYPICALLY STRIKES WITH A MOOD LIFT BEFORE SETTLING INTO FULL-BODY RELAXATION, MAKING IT A STRONG CHOICE FOR EVENINGS WHEN YOU WANT CALM, HAPPY UNWINDING WITHOUT SACRIFICING MENTAL EASE.
PHENOTYPE: INDICA
LINEAGE: SFV OG × ANIMAL MINTS
FLAVOR PROFILE: EARTHY, LEMON, CITRUS
EFFECT PROFILE: RELAXED, HAPPY, EUPHORIC
THIS STATEMENT HAS NOT BEEN EVALUATED BY THE FOOD AND DRUG ADMINISTRATION. THIS PRODUCT IS NOT INTENDED TO DIAGNOSE, TREAT, CURE, OR PREVENT ANY DISEASE."
PHENOTYPE: INDICA
LINEAGE: SFV OG × ANIMAL MINTS
FLAVOR PROFILE: EARTHY, LEMON, CITRUS
EFFECT PROFILE: RELAXED, HAPPY, EUPHORIC
THIS STATEMENT HAS NOT BEEN EVALUATED BY THE FOOD AND DRUG ADMINISTRATION. THIS PRODUCT IS NOT INTENDED TO DIAGNOSE, TREAT, CURE, OR PREVENT ANY DISEASE."
About this brand
Lift Tickets
Quality you can trust!
Infused Rolling Paper, Boutique Indoor Flower, custom glass tips, and years of consistent precision craftsmanship make Lift Tickets one of California’s highest quality cannabis brands.
License(s)
- CA, US: C11-0001429-LIC
- CA, US: CCL20-0000106
