About this product
"ORANGE BERRY BURST IS A BRIGHT, FRUIT-FORWARD SATIVA THAT LEANS INTO SHARP ORANGE PEEL AND SWEET MIXED BERRIES WITH A JUICY, SLIGHTLY TANGY EDGE. THE NOSE IS LOUD — CITRUS OIL AND BERRY SYRUP UP FRONT — WITH A LIGHT CANDY SWEETNESS UNDERNEATH. THE INHALE IS ZESTY AND PUNCHY, WHILE THE EXHALE SMOOTHS INTO A SWEETER BERRY-CITRUS BLEND THAT LINGERS. THE HIGH HITS QUICK AND HEAD-FIRST, BRINGING A CLEAR, UPBEAT BUZZ THAT FEELS ENERGETIC, SOCIAL, AND LIGHTLY SPACEY.
PHENOTYPE: SATIVA
LINEAGE: ORANGE × BERRY
FLAVOR PROFILE: ORANGE PEEL, MIXED BERRY, CITRUS SYRUP
EFFECT PROFILE: ENERGETIC, UPLIFTING, SOCIAL
THIS STATEMENT HAS NOT BEEN EVALUATED BY THE FOOD AND DRUG ADMINISTRATION. THIS PRODUCT IS NOT INTENDED TO DIAGNOSE, TREAT, CURE, OR PREVENT ANY DISEASE."
PHENOTYPE: SATIVA
LINEAGE: ORANGE × BERRY
FLAVOR PROFILE: ORANGE PEEL, MIXED BERRY, CITRUS SYRUP
EFFECT PROFILE: ENERGETIC, UPLIFTING, SOCIAL
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PHENOTYPE: SATIVA
LINEAGE: ORANGE × BERRY
FLAVOR PROFILE: ORANGE PEEL, MIXED BERRY, CITRUS SYRUP
EFFECT PROFILE: ENERGETIC, UPLIFTING, SOCIAL
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PHENOTYPE: SATIVA
LINEAGE: ORANGE × BERRY
FLAVOR PROFILE: ORANGE PEEL, MIXED BERRY, CITRUS SYRUP
EFFECT PROFILE: ENERGETIC, UPLIFTING, SOCIAL
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About this brand
Lift Tickets
Quality you can trust!
Infused Rolling Paper, Boutique Indoor Flower, custom glass tips, and years of consistent precision craftsmanship make Lift Tickets one of California’s highest quality cannabis brands.
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License(s)
- CA, US: C11-0001429-LIC
- CA, US: CCL20-0000106
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