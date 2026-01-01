About this product
"PINK Z BRINGS A BRIGHT, CANDY-FORWARD PROFILE THAT LEANS INTO SWEET FRUIT AND SUGARY CITRUS, WITH THAT UNMISTAKABLE Z-STYLE TROPICAL NOTE AND A SOFT, CREAMY FINISH. THE FLAVOR IS SMOOTH AND VIBRANT, LINGERING WITH A SWEET, ALMOST CONFECTIONARY EDGE. EFFECTS ARE UPLIFTING AND LIGHT ON THEIR FEET—DELIVERING A CLEAR, HAPPY HEADSPACE WITH A GENTLE BODY EASE, MAKING IT A GREAT DAYTIME OPTION THAT KEEPS THINGS ELEVATED WITHOUT WEIGHING YOU DOWN.
PHENOTYPE: SATIVA
LINEAGE: ZKITTLEZ CROSS
FLAVOR PROFILE: SWEET, CITRUS, TROPICAL
EFFECT PROFILE: UPLIFTING, HAPPY, CLEAR
THIS STATEMENT HAS NOT BEEN EVALUATED BY THE FOOD AND DRUG ADMINISTRATION. THIS PRODUCT IS NOT INTENDED TO DIAGNOSE, TREAT, CURE, OR PREVENT ANY DISEASE."
PHENOTYPE: SATIVA
LINEAGE: ZKITTLEZ CROSS
FLAVOR PROFILE: SWEET, CITRUS, TROPICAL
EFFECT PROFILE: UPLIFTING, HAPPY, CLEAR
THIS STATEMENT HAS NOT BEEN EVALUATED BY THE FOOD AND DRUG ADMINISTRATION. THIS PRODUCT IS NOT INTENDED TO DIAGNOSE, TREAT, CURE, OR PREVENT ANY DISEASE."
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PHENOTYPE: SATIVA
LINEAGE: ZKITTLEZ CROSS
FLAVOR PROFILE: SWEET, CITRUS, TROPICAL
EFFECT PROFILE: UPLIFTING, HAPPY, CLEAR
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PHENOTYPE: SATIVA
LINEAGE: ZKITTLEZ CROSS
FLAVOR PROFILE: SWEET, CITRUS, TROPICAL
EFFECT PROFILE: UPLIFTING, HAPPY, CLEAR
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About this brand
Lift Tickets
Quality you can trust!
Infused Rolling Paper, Boutique Indoor Flower, custom glass tips, and years of consistent precision craftsmanship make Lift Tickets one of California’s highest quality cannabis brands.
Infused Rolling Paper, Boutique Indoor Flower, custom glass tips, and years of consistent precision craftsmanship make Lift Tickets one of California’s highest quality cannabis brands.
License(s)
- CA, US: C11-0001429-LIC
- CA, US: CCL20-0000106
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