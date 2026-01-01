About this product
"PROJECT Z IS A POTENT HYBRID KNOWN FOR ITS BOLD, FRUITY-SWEET AROMA AND SMOOTH CREAMY UNDERTONES. IT TYPICALLY OFFERS AN ENERGIZING YET BALANCED HIGH — STARTING WITH AN UPLIFTING, EUPHORIC CEREBRAL BOOST THAT GENTLY TRANSITIONS INTO A RELAXED, HAPPY BODY FEEL WITHOUT HEAVY SEDATION.
PHENOTYPE: HYBRID
LINEAGE: ZKITTLEZ AND RUNTZ GENETICS
FLAVOR PROFILE: FRUITY, SWEET, CREAMY
EFFECT PROFILE: UPLIFTING, BALANCED, EUPHORIC
THIS STATEMENT HAS NOT BEEN EVALUATED BY THE FOOD AND DRUG ADMINISTRATION. THIS PRODUCT IS NOT INTENDED TO DIAGNOSE, TREAT, CURE, OR PREVENT ANY DISEASE."
PHENOTYPE: HYBRID
LINEAGE: ZKITTLEZ AND RUNTZ GENETICS
FLAVOR PROFILE: FRUITY, SWEET, CREAMY
EFFECT PROFILE: UPLIFTING, BALANCED, EUPHORIC
THIS STATEMENT HAS NOT BEEN EVALUATED BY THE FOOD AND DRUG ADMINISTRATION. THIS PRODUCT IS NOT INTENDED TO DIAGNOSE, TREAT, CURE, OR PREVENT ANY DISEASE."
We couldn’t find this item at any stores nearby. Check back later or view similar products.view similar products
About this product
"PROJECT Z IS A POTENT HYBRID KNOWN FOR ITS BOLD, FRUITY-SWEET AROMA AND SMOOTH CREAMY UNDERTONES. IT TYPICALLY OFFERS AN ENERGIZING YET BALANCED HIGH — STARTING WITH AN UPLIFTING, EUPHORIC CEREBRAL BOOST THAT GENTLY TRANSITIONS INTO A RELAXED, HAPPY BODY FEEL WITHOUT HEAVY SEDATION.
PHENOTYPE: HYBRID
LINEAGE: ZKITTLEZ AND RUNTZ GENETICS
FLAVOR PROFILE: FRUITY, SWEET, CREAMY
EFFECT PROFILE: UPLIFTING, BALANCED, EUPHORIC
THIS STATEMENT HAS NOT BEEN EVALUATED BY THE FOOD AND DRUG ADMINISTRATION. THIS PRODUCT IS NOT INTENDED TO DIAGNOSE, TREAT, CURE, OR PREVENT ANY DISEASE."
PHENOTYPE: HYBRID
LINEAGE: ZKITTLEZ AND RUNTZ GENETICS
FLAVOR PROFILE: FRUITY, SWEET, CREAMY
EFFECT PROFILE: UPLIFTING, BALANCED, EUPHORIC
THIS STATEMENT HAS NOT BEEN EVALUATED BY THE FOOD AND DRUG ADMINISTRATION. THIS PRODUCT IS NOT INTENDED TO DIAGNOSE, TREAT, CURE, OR PREVENT ANY DISEASE."
No product reviews
Have you tried this product? Be the first to leave a review!
About this brand
Lift Tickets
Quality you can trust!
Infused Rolling Paper, Boutique Indoor Flower, custom glass tips, and years of consistent precision craftsmanship make Lift Tickets one of California’s highest quality cannabis brands.
Infused Rolling Paper, Boutique Indoor Flower, custom glass tips, and years of consistent precision craftsmanship make Lift Tickets one of California’s highest quality cannabis brands.
License(s)
- CA, US: C11-0001429-LIC
- CA, US: CCL20-0000106
Notice a problem?Report this item