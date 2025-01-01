About this product
"PURPLE STARDAWG IS A VIBRANT SATIVA WITH A BOLD, PUNGENT FLAVOR PROFILE COMBINING EARTHY FUNK, SWEET BERRIES, AND A HINT OF DIESEL. ITS TASTE IS RICH AND LAYERED, DELIVERING A FLAVORFUL EXPERIENCE WITH EVERY INHALE. THE EFFECTS ARE ENERGIZING AND UPLIFTING, SPARKING CREATIVITY, FOCUS, AND MOTIVATION—PERFECT FOR DAYTIME USE OR ARTISTIC SESSIONS.
PHENOTYPE: SATIVA
LINEAGE: STARDAWG X PURPLE URKLE
FLAVOR PROFILE: EARTHY, BERRY, DIESEL
EFFECT PROFILE: UPLIFTED, CREATIVE, ENERGIZED
THIS STATEMENT HAS NOT BEEN EVALUATED BY THE FOOD AND DRUG ADMINISTRATION. THIS PRODUCT IS NOT INTENDED TO DIAGNOSE, TREAT, CURE, OR PREVENT ANY DISEASE."
About this brand
Lift Tickets
Quality you can trust!
Infused Rolling Paper, Boutique Indoor Flower, custom glass tips, and years of consistent precision craftsmanship make Lift Tickets one of California’s highest quality cannabis brands.
License(s)
- CA, US: C11-0001429-LIC
- CA, US: CCL20-0000106
