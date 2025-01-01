About this product
"THIS INDICA HYBRID OFFERS A SWEET, FRUITY FLAVOR WITH NOTES OF BERRY AND CREAMY CITRUS, MAKING IT BOTH SMOOTH AND INDULGENT ON THE PALATE. ITS EFFECTS ARE DEEPLY RELAXING, GENTLY MELTING TENSION FROM THE BODY WHILE UPLIFTING THE MOOD WITH A SOFT, EUPHORIC HAZE—PERFECT FOR WINDING DOWN AFTER A LONG DAY.
PHENOTYPE: INDICA
LINEAGE: SUNSET SHERBERT × Z
FLAVOR PROFILE: SWEET, BERRY, CITRUS
EFFECT PROFILE: RELAXED, EUPHORIC, CALM
THIS STATEMENT HAS NOT BEEN EVALUATED BY THE FOOD AND DRUG ADMINISTRATION. THIS PRODUCT IS NOT INTENDED TO DIAGNOSE, TREAT, CURE, OR PREVENT ANY DISEASE."
About this brand
Lift Tickets
Quality you can trust!
Infused Rolling Paper, Boutique Indoor Flower, custom glass tips, and years of consistent precision craftsmanship make Lift Tickets one of California’s highest quality cannabis brands.
License(s)
- CA, US: C11-0001429-LIC
- CA, US: CCL20-0000106
