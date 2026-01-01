About this product
"TROPICAL HAZE IS A SATIVA WITH A VIBRANT, FRUIT-FORWARD PROFILE THAT BLENDS JUICY TROPICAL NOTES WITH BRIGHT CITRUS AND A SUBTLE FLORAL HAZE FINISH. THE EXPERIENCE DELIVERS AN UPLIFTING, ENERGETIC HEADSPACE WITH A LIGHT, CLEAR BUZZ THAT KEEPS YOU FEELING MOTIVATED AND ENGAGED.
PHENOTYPE: SATIVA
LINEAGE: UNKNOWN
FLAVOR PROFILE: TROPICAL FRUIT, CITRUS, FLORAL HAZE
EFFECT PROFILE: UPLIFTING, ENERGETIC, CLEAR-HEADED
THIS STATEMENT HAS NOT BEEN EVALUATED BY THE FOOD AND DRUG ADMINISTRATION. THIS PRODUCT IS NOT INTENDED TO DIAGNOSE, TREAT, CURE, OR PREVENT ANY DISEASE."
PHENOTYPE: SATIVA
LINEAGE: UNKNOWN
FLAVOR PROFILE: TROPICAL FRUIT, CITRUS, FLORAL HAZE
EFFECT PROFILE: UPLIFTING, ENERGETIC, CLEAR-HEADED
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PHENOTYPE: SATIVA
LINEAGE: UNKNOWN
FLAVOR PROFILE: TROPICAL FRUIT, CITRUS, FLORAL HAZE
EFFECT PROFILE: UPLIFTING, ENERGETIC, CLEAR-HEADED
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PHENOTYPE: SATIVA
LINEAGE: UNKNOWN
FLAVOR PROFILE: TROPICAL FRUIT, CITRUS, FLORAL HAZE
EFFECT PROFILE: UPLIFTING, ENERGETIC, CLEAR-HEADED
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About this brand
Lift Tickets
Quality you can trust!
Infused Rolling Paper, Boutique Indoor Flower, custom glass tips, and years of consistent precision craftsmanship make Lift Tickets one of California’s highest quality cannabis brands.
Infused Rolling Paper, Boutique Indoor Flower, custom glass tips, and years of consistent precision craftsmanship make Lift Tickets one of California’s highest quality cannabis brands.
License(s)
- CA, US: C11-0001429-LIC
- CA, US: CCL20-0000106
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