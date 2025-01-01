"Berry Pomegranate GUMMIES FOR FALLING ASLEEP & STAYING ASLEEP.
THESE VEGAN SLEEP RELEAF GUMMIES ARE MADE WITH PAPA & BARKLEY’S SIGNATURE, WHOLE-PLANT, SOLVENTLESS CBD AND CBN DERIVED FROM THE CANNABIS PLANT TO PROMOTE DROWSINESS, FALL ASLEEP FASTER, STAY ASLEEP LONGER, AND WAKE UP REFRESHED. CRAFTED WITH GREAT CARE, OUR CONFECTIONERY TEAM INFUSES EACH GUMMY WITH CRAVEABLE Berry Pomegranate FLAVORING FOR A PERFECT BEDTIME TREAT. WE USE A SIMPLE, WHOLE PLANT FULL SPECTRUMTM INFUSION PROCESS TO CREATE OUR GUMMIES.
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