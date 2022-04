Use our Massage & Body Oils to massage away stress, tension, and soreness. You may also use these as nourishing body oils that will also be able to provide targeted relief to our body’s Endocannabinoid System’s CB2 receptors. They are an awesome addition to your self-care routine, massages, and for your post-shower routine. Your nourished skin and refreshed body will thank you!



Receive 1 each of our 4oz Massage & Body Oils.

Lavender 1X Massage & Body Oil (500mg CBD)

Organic Apricot Kernel Oil* (Prunus Armeniaca), Organic Jojoba Oil* (Simmondsia Chinensis), Organic Sunflower Oil* (Helianthus Annuus), Organic Baobab Oil* (Adansonia Digitata), Organic Avocado Oil* (Persea Americana), Phytocannabinoid Rich CBD Hemp Oil (Cannabis Sativa L.), Organic Lavender Oil (Lavandula Angustifolia), Non-GMO Vitamin E Oil (Tocopherol)



Unscented 1X Herbal Massage & Body Oil (500mg CBD)

Organic Apricot Kernel Oil* (Prunus Armeniaca), Organic Jojoba Oil* (Simmondsia Chinensis), Organic Sunflower Oil* (Helianthus Annuus), Organic Baobab Oil* (Adansonia Digitata), Organic Avocado Oil* (Persea Americana), Organic Olive Oil* (Olea Europaea), Phytocannabinoid Rich CBD Hemp Oil (Cannabis Sativa L.), Organic Arnica Extract (Arnica Montana), Organic Calendula Extract (Calendula Officinalis), Non-GMO Vitamin E Oil (Tocopherol)



Rose 2X Herbal Massage & Body Oil (1,000mg CBD)

Organic Apricot Kernel Oil* (Prunus Armeniaca), Organic Jojoba Oil* (Simmondsia Chinensis), Organic Sunflower Oil* (Helianthus Annuus), Organic Baobab Oil* (Adansonia Digitata), Organic Avocado Oil* (Persea Americana), Organic Olive Oil* (Olea Europaea), Phytocannabinoid Rich CBD Hemp Oil (Cannabis Sativa L.), Organic Calendula Extract (Calendula Officinalis), Organic Violet Leaf Extract (Viola Tricolor), Organic Provence Rose Extract (Rosa Centifolia), Non-GMO Vitamin E Oil (Tocopherol), Organic Bulgarian Rose Oil (Rosa damascena), Organic Rosalina Oil (Melaleuca Ericifolia)



Lemon Ginger w. Menthol 2X Herbal Massage & Body Oil (1,000mg CBD)

Organic Apricot Kernel Oil* (Prunus Armeniaca), Organic Jojoba Oil* (Simmondsia Chinensis), Organic Sunflower Oil* (Helianthus Annuus), Organic Baobab Oil* (Adansonia Digitata), Organic Avocado Oil* (Persea Americana), Organic Olive Oil* (Olea Europaea), Phytocannabinoid Rich CBD Hemp Oil (Cannabis Sativa L.), Organic Arnica Extract (Arnica Montana), Organic Calendula Extract (Calendula Officinalis), Organic Menthol (Mentha Arvensis), Non-GMO Vitamin E Oil (Tocopherol) Organic Eucalyptus Oil (Eucalyptus Globulus), Organic Lemon Oil (Citrus Limon), Organic Ginger Oil (Zingiber Officinale), Organic Black Pepper Oil (Piper Nigrum)



*Indicates an Unrefined Oil