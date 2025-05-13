Disponible en frasco de 46 g (ingredientes activos) diamantes y cristales THCa de alta pureza + terpenos deliciosos Terpenos derivados del cannabis elaborados con cáñamo 100 % cultivado en EE. UU. Disfrute de las cepas clásicas de cannabis con mayor potencia y sabor Disponible en tres cepas Probado en laboratorio para garantizar su calidad, potencia y seguridad
¡Disfruta de los potentes efectos y sabores realmente sabrosos de estos dabs de alta pureza!
Los usuarios deben tener a mano herramientas para dab este concentrado crumble para obtener los mejores resultados al manipularlos.
Disponible en tres perfiles de variedades clásicas de cannabis.
