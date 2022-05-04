Dispensaries with first time customer discounts in Bentonville, Arkansas
Frequently asked questions
Yes, medical marijuana is legal for adults in Bentonville with a valid medical marijuana card issued by the state of Arkansas.
According to Leafly.com, Bentonville, AR has two medical marijuana dispensaries
Yes, you can order weed online at Leafly.com for pick-up at your local Bentonville dispensary.
No, recreational marijuana has not yet been legalized in Bentonville.
Yes, CBD products purchased by medical patients at medical dispensaries in Bentonville are legal.
Yes, a valid medical marijuana card is required to buy weed in Bentonville.