Dispensaries with first responder discounts in Arkansas
Results 1-9 of 9
All Dispensary results
Looking for something else?
Find licensed medical marijuana doctors, clinics, or CBD-only stores nearby.
Find weed in a city near you
Frequently asked questions
Yes - Arkansas has over 15 cannabis dispensaries for medical marijuana patients.
Unfortunately, no. Only people with a medical marijuana card are allowed to buy weed from dispensaries in Arkansas.
Yes, you can by edibles (sometimes called "medibles") are legal in Arkansas for medical marijuana patients.