Dispensaries with frontline worker discounts in Pasadena, California
Frequently asked questions
Yes, marijuana is legal in Pasadena, California for medical use and recreational use.
Only adults age 21 and over with a valid identification card or medical marijuana card can enter a dispensary in Pasadena, CA.
To get a medical marijuana card in Pasadena, California you must go through a medical marijuana doctor and request an official medical recommendation and a patient ID code. This information alone will allow you to enter Pasadena, CA medical dispensaries, but you can also apply for a county issued medical marijuana card later if you wish.
In Pasadena, CA only medical marijuana dispensaries accept medical marijuana cards.
The best place to smoke weed in Pasadena, CA is in a private residence out of public view.
Yes, you can order weed online from dispensaries in Pasadena, CA using Leafly.com.