Dispensaries with senior discounts in Sacramento, California
Frequently asked questions
Yes, Sacramento has recreational weed available to puchase for adult-use.
The easiest way to get cannabis in Sacramento, CA is to use a local weed delivery service like Leafly.
Yes, you can order pot online in Sac at leafly.com for in-store pickup at your local dispensary.
Yes, most medical and recreational dispensaries in Sacramento are open during normal business hours. Here are dispensaries that are open now in Sacramento.
Yes, you can smoke weed in Sacramento California if you are on private property. Smoking weed in public places is not allowed.
In Sacramento, marijuana must be consumed in a private residence. Smoking or consuming marijuana in public places like Sacramento International Airport is illegal.
No, smoking in public is not allowed in Sacramento. The only place to legally smoke is at a private residence.
Yes, you can grow up to six weed plants in Sacramento County.
An ounce of weed in Sacramento California costs $13 - $18.
Adults age 21 or older can possess 28.5 grams of marijuana in Sacramento California.
Yes, you can buy medical marijuana in Sacramento from a medical marijuana dispensary.
