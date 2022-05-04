Pet friendly dispensaries in San Francisco, California
Frequently asked questions
The easiest way to get cannabis in San Francisco, CA is to use a local weed delivery service like Leafly.
According to reviews on Leafly.com, check out our list of best dispensaries in San Francisco
Yes, smoking weed in San Francisco for recreational purposes is legal.
In San Francisco, marijuana must be consumed in a private residence. Smoking or consuming marijuana in public places like Golden Gate Bridge, Union Square, or San Francisco International Airport is illegal
Adults can buy up to one ounce of recreational cannabis per day in San Fran.
Only adults with a medical marijuana card can buy medical marijuana in San Francisco.
Yes, adults age 21 or older can grow up to six plants in San Fran.