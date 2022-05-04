Dispensaries with birthday discounts in Santa Cruz, California
Frequently asked questions
Yes, weed is legal in Santa Cruz, CA for medical use and recreational use.
Yes, there are 14 dispensaries in Santa Cruz according to Leafly.com
Only adults age 21 or older or adults with a valid medical marijuana card can buy weed in Santa Cruz.
Yes, you can order weed online from Santa Cruz dispensaries at leafly.com for in-store pickup.
No, you do not need a prescription to visit a medical marijuana dispensary in Santa Cruz, CA.