Dispensaries with birthday discounts in Fort Collins, Colorado
Results 1-30 of 372
Sponsored Dispensaries
All Dispensary results
Looking for something else?
Find licensed medical marijuana doctors, clinics, or CBD-only stores nearby.
Find weed in a city near you
Frequently asked questions
You can buy weed in Fort Collins from medical or recreational dispensaries.
Yes, you can grow weed in Fort Collins.
You can buy up to 2 ounces of weed in Fort Collins.
Yes, you can buy recreational weed in Fort Collins.