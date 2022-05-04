Drive-thru dispensaries in Waukegan, Illinois
Results 1-30 of 114
All Dispensary results
Looking for something else?
Find licensed medical marijuana doctors, clinics, or CBD-only stores nearby.
Find weed in a city near you
Frequently asked questions
Yes, weed is legal for medical and recreational use in Waukegan, IL.
Yes, there are many marijuana dispensaries localted in south Waukegan, IL.
Only adults age 21 years old or older and medical marijuana patients with a valid medical marijuana card may enter a dispensary in Waukegan, IL.
No, you do not need a medical marijuana card to buy weed in Waukegan, IL because recreational marijuana is legal in Illinois.