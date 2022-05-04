Dispensaries with birthday discounts in Annapolis, Maryland
Results 1-30 of 606
Sponsored Dispensaries
All Dispensary results
Looking for something else?
Find licensed medical marijuana doctors, clinics, or CBD-only stores nearby.
Find weed in a city near you
Frequently asked questions
Yes, medical marijuana is legal in Annapolis.
Yes, medical marijuana dispensaries in Annapolis often offer various discounts and deals on weed.
No, recreational marijuana is not yet legal in Annapolis, MD.
Only adults age 21 or over with a valid medical marijuana card issued by the state of Maryland may enter a medical marijuana dispensary in Annapolis.
There are 8 marijuana dispensaries in Annapolis, MD area.