Dispensaries with an ATM in Lynn, Massachusetts
Results 1-30 of 1159
All Dispensary results
Looking for something else?
Find licensed medical marijuana doctors, clinics, or CBD-only stores nearby.
Find weed in a city near you
Frequently asked questions
Yes, cannabis is legal for medical and adult-use in Lynn, MA.
No, you do not need a medical marijuana card to visit a dispensary in Lynn, MA because adult-use dispensaries are legal.
Only adults age 21 years old or over can visit a dispensary in Lynn, MA.