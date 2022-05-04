Find cannabis & medical dispensaries in Quincy, MA
Results 1-30 of 449
All Dispensary results
Looking for something else?
Find licensed medical marijuana doctors, clinics, or CBD-only stores nearby.
Find weed in a city near you
Frequently asked questions
Yes, cannabis is legal in Quincy, MA.
No, you don't need a medical marijuana card to buy weed in Quincy, MA because any adult age 21 years old or over can buy cannabis from a recreational dispensary.
Only adults age 21 years old or over with a valid ID or medical marijuana card may enter a dispensary in Quincy, MA.
No, marijuana dispensaries in Quincy, MA do not accept credit cards because dispensaries are cash-only.
Look no further. Leafly’s list of MA’s best dispensaries has you covered.